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Автор Инна Винникова

Доброволец Мартон из Сербии бросил бизнес, чтобы защищать Донбасс от нацистов

Силовые структуры

Михаил Мартон родился и жил в Сербии. С началом волнений на Украине в 2014 году он не смог остаться в стороне и решил отправиться на фронт сражаться с украинскими нацистами, следуя примеру своих предков.

Доброволец Мартон из Сербии бросил бизнес, чтобы защищать Донбасс от нацистов

"Для меня это не просто ДНР, ЛНР или Малороссия, без разницы как это называется. Я приехал, потому что мой дедушка и прадедушка воевали против фашизма и нацизма, это то же самое. Это мой долг! Я думаю, это правильно, надо было сюда приехать", — поделился сербский доброволец с "Известиями".

Мартон отмечает, что сербы, которое сейчас в Донбассе, не являются наёмниками, они все приехали сюда добровольно. Он уверен, что на мирных жителей и города "ни один нормальный человек не будет направлять танки и тяжёлую артиллерию". Для него самое сложное за последние 8 лет защиты Донбасса — видеть, как гибнут люди:

"Страшно, когда видишь, как погибают гражданские и мирные люди. Я раньше служил в разведроте, потом после ранения перевёлся в медроту и проводил эвакуацию раненых с поля боя. Страшно, когда умирают на руках, а ты не можешь ничего сделать".

Спецоперацию на Украине Мартон называет "войной между добром и злом", которую все давно ждали.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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