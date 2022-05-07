Доброволец Мартон из Сербии бросил бизнес, чтобы защищать Донбасс от нацистов

Михаил Мартон родился и жил в Сербии. С началом волнений на Украине в 2014 году он не смог остаться в стороне и решил отправиться на фронт сражаться с украинскими нацистами, следуя примеру своих предков.

"Для меня это не просто ДНР, ЛНР или Малороссия, без разницы как это называется. Я приехал, потому что мой дедушка и прадедушка воевали против фашизма и нацизма, это то же самое. Это мой долг! Я думаю, это правильно, надо было сюда приехать", — поделился сербский доброволец с "Известиями".

Мартон отмечает, что сербы, которое сейчас в Донбассе, не являются наёмниками, они все приехали сюда добровольно. Он уверен, что на мирных жителей и города "ни один нормальный человек не будет направлять танки и тяжёлую артиллерию". Для него самое сложное за последние 8 лет защиты Донбасса — видеть, как гибнут люди:

"Страшно, когда видишь, как погибают гражданские и мирные люди. Я раньше служил в разведроте, потом после ранения перевёлся в медроту и проводил эвакуацию раненых с поля боя. Страшно, когда умирают на руках, а ты не можешь ничего сделать".

Спецоперацию на Украине Мартон называет "войной между добром и злом", которую все давно ждали.