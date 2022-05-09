Столтенберг: Путин должен вывести войска с Украины и сесть за стол переговоров

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины и начать мирное урегулирование конфликта путём переговоров.

Сделать это, Столтенберг призвал российского президента Владимира Путина сегодня же, в День Победы.

"Ещё раз призываю президента Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска с Украины и начать мирные переговоры. Мы твёрдо стоим на стороне Украины и будем продолжать помогать стране отстаивать своё право на самооборону", — заявил генсек Североатлантического альянса в беседе с Die Welt.

Он подчеркнул, что НАТО будет "до последнего" стоять за Украину, если путин не выполнит рекомендации.