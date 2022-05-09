Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

Среди личных вещей военнослужащих ВСУ были обнаружены государственные награды Украины, в том числе Орден мужества, и документы. Также был найден необычный трофей — пистолет турецкого производства Retay Mod 92 Beretta.

Ранее стало известно, что 7 мая при попытке неудачной высадки десанта на остров Змеиный погиб один из наиболее опытных лётчиков ВМС Украины полковник Игорь Бедзай. Предположительно, он управлял одним из подбитых вертолётов Ми-8.