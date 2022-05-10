WarGonzo: под Авдеевкой уничтожено два взвода бойцов ВСУ

Союзные силы России и Народной Милиции ДНР продолжают успешное наступление в районе Авдеевки. Об этом сообщает военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники.

По их информации, за последние три дня бойцы легендарного донбасского батальона "Сомали" совместно с 100-й и 3-й бригадами НМ ДНР и при поддержке морпехов Северного флота уничтожили на Авдеевском направлении не менее двух взводов (60 человек) живой силы противника.

Ранее военкор сообщил о продвижении бойцов "Союза добровольцев Донбасса" на Изюмском направлении. Им удалось занять несколько населённых пунктов.