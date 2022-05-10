Сивков о разнице в потерях ВС РФ и ВСУ: мы мало ведём наземные действия

Военный эксперт Константин Сивков затруднился сказать, что конкретно чаще всего является причиной гибели российских военных сражающихся на Украине. По его словам, решающими факторами в данном вопросе являются специфика боевых действий и зона, в которой они проходят.

Эксперт отметил, что украинских военных в ходе спецоперации погибло в разы больше, чем российских. Он напомнил, что главной задачей ВС РФ была и остаётся ликвидация военной инфраструктуры, техники, складов с оружием и боеприпасами, и очагов сопротивления противника посредством современных видов вооружения.

"ВСУ несут большие потери, с нашей стороны потерь на порядок меньше. Причем под "нашей стороной" я имею в виду и Народную милицию ДНР/ЛНР, потому что ВС РФ ведут наземные действия в ограниченном объеме. В основном там действуют соединения и части ДНР/ЛНР. Россия главным образом оказывает огневое воздействие, уничтожая узлы сопротивления противника самыми современными видами вооружения", — рассказал Сивков в беседе с изданием "Украина.ру".

Сроков окончания спецоперации на Украине на сегодняшний день нет, как нет у России необходимости объявлять всеобщую мобилизацию, считает Сивков. Он добавил, что у ВС РФ достаточно сил и ресурсов, чтобы с их помощью довести начатое на Украине до логического завершения.

Согласно данным Минобороны РФ, потери России составили 1351 военнослужащий, в то время как с украинской стороны погибло порядка 23 тысяч человек, включая иностранных наёмников.