Лукашенко: Россия поможет Белоруссии с разработкой ракеты образца "Искандер"

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва поможет Минску в области ракетного производства. Как подчеркнул президент, власти уже об этом договорились.

"Люди, которые занимаются ракетным производством в РФ, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаём новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер" (российский ракетный комплекс. — Прим. ред.)", — сказал белорусский руководитель, передаёт БелТА.

По информации Лукашенко, глава России Владимир Путин распорядился, чтобы гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поддержал Минск в данной сфере. Белоруссия использует опыт разработчиков из РФ, которые создали "Искандер", добавил лидер республики.

Ранее белорусский президент допустил, что Москва, Минск и Киев будут вместе противостоять западным странам силовым путём.