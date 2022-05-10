Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала вопрос об урегулировании текущего конфликта на Украине. Своё мнение пресс-секретарь выразила на брифинге.
Она отметила, что в США считают, что конфликт будет урегулирован посредством дипломатического процесса.
Ранее Псаки заявила, что американская сторона уверена в том, что наиболее конструктивная роль в сложившейся ситуации — поддерживать Украину за столом переговоров и в военном смысле.
Напомним, что Джен Псаки должна покинуть свой пост 13 мая. Новым пресс-секретарём президента США станет представительница ЛГБТ-сообщества Карин Жан-Пьер.
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".