Запад обвинил РФ в кибератаке украинских спутников за час до начала спецоперации

Представители "коллективного" Запада и ЕС заявили, что до начала российской спецоперации на Украине, Москва якобы совершила кибератаку на провайдера, к сети которого были подключены спутники Незалежной.

Согласно заявлению европейских представителей, якобы кибератака произошла буквально за час до начала спецоперации.

"Россия стояла за операцией против коммерческой коммуникационной компании Viasat на Украине. Инцидент 24 февраля привёл к перебоям в работе нескольких тысяч украинских клиентов, а также затронул ветряные электростанции и интернет-пользователей в Центральной Европе", — говорится в официальном заявлении.

Viasat заявила, что "десятки тысяч терминалов были повреждены, выведены из строя и не подлежат ремонту".

В ответ на обвинения посольство России в Вашингтоне отметило, что обвинения абсолютно "абсурдны и оторваны от реального положения дел". Кроме того, в дипмиссии подчеркнули, что именно США славится "глобальными киберугрозами".