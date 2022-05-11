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Автор Екатерина Широкова

Запад обвинил РФ в кибератаке украинских спутников за час до начала спецоперации

Силовые структуры

Представители "коллективного" Запада и ЕС заявили, что до начала российской спецоперации на Украине, Москва якобы совершила кибератаку на провайдера, к сети которого были подключены спутники Незалежной.

Запад обвинил РФ в кибератаке украинских спутников за час до начала спецоперации

Согласно заявлению европейских представителей, якобы кибератака произошла буквально за час до начала спецоперации.

"Россия стояла за операцией против коммерческой коммуникационной компании Viasat на Украине. Инцидент 24 февраля привёл к перебоям в работе нескольких тысяч украинских клиентов, а также затронул ветряные электростанции и интернет-пользователей в Центральной Европе", — говорится в официальном заявлении.

Viasat заявила, что "десятки тысяч терминалов были повреждены, выведены из строя и не подлежат ремонту".

В ответ на обвинения посольство России в Вашингтоне отметило, что обвинения абсолютно "абсурдны и оторваны от реального положения дел". Кроме того, в дипмиссии подчеркнули, что именно США славится "глобальными киберугрозами".

"Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе России. Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений", — говорится в ответе посольства.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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