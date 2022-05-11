Жители Кременной рассказали об обстреле украинцами дома боевика "Азова"*

Украинские боевики во время обстрела луганского города Кременная беспорядочно наносили удары артиллерией, даже попадая по домам бойцов "Азова"*.

Это местные жители рассказывают газете "Известия".

В итоге был разгромлен дом, в котором обнаружились интересные вещи: герб Украины, плакат повстанческой армии, запрещенной в России, военную перчатку.

Но никто из соседей не мог и представить, что хозяин вступит в ряды нацистов.

"В шоке, у меня слов нет. Как это объяснить? Стал азовец*. Общались, нормальный был хлопец", — говорит боец НМ Луганской народной республики.

Позже российские войска и силы ЛНР взяли под полный контроль Кременную.

Сейчас боевые действия в населенном пункте утихли. Однако диверсионная работа продолжается. Например, военкор показал городской склад, который сожгли ДРГ из Украины.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.