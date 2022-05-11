RusVesna: опубликованы кадры погрузки 155-мм гаубиц M777 США для ВС Украины

Пентагон продолжает оказывать военную помощь Украине. Как сообщили в Министерстве обороны США, 89 из 90 новейших гаубиц М777, обещанных Украине, уже переданы ВСУ, пишет издание CNN.

"Почти 370 украинских солдат прошли обучение работе с гаубичными артиллерийскими системами M777 за пределами Украины, проводимое США и другими странами-союзниками НАТО", — цитирует издание слова представителя оборонного ведомства США.

Кроме этого, украинские военные получили 120 тыс. артиллерийских боеприпасов из 184 тыс. обещанных.

Издание "Русская весна" опубликовало видеокадры, демонстрирующие процесс погрузки гаубиц для Украины от США.