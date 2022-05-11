Военные ВСУ сбили собственный БПЛА Ту-141 "Стриж"

Беспилотный летательный аппарат внушительных размеров Ту-141 "Стриж", находящийся на балансе Вооружённых сил Украины, был сбит украинскими военными при помощи переносного зенитного ракетного комплекса в районе лесополосы. БПЛА был запущен одним из подразделений ВСУ, пишет "Военное обозрение".

По версии издания, украинские военные сбили собственный беспилотник из-за проблем со связью между вооружёнными формированиями Украины.

Оперативно-тактический беспилотник Ту-141 "Стриж" производился в 1980-е годы в СССР для проведения разведки. В настоящее время он имеется на вооружении лишь одной страны — Украины.