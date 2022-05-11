Кнутов: состояние армии Украины демонстрирует очередная волна мобилизации

На Украине регулярно проходят всё новые волны мобилизации. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, это наглядно демонстрирует нынешнее состояние украинской армии.

"Прошла потрясающая информация о том, что началась третья или четвёртая волна мобилизации. Это говорит о том, что некому воевать", — сказал эксперт в интервью "Украина.ру".

Кнутов отметил, что 60% потерь украинской армии приходится на резервистов, которые были призваны на службу во время очередной волны. 40% — контрактники, которые служили в рядах ВСУ еще до начала спецоперации. Эксперт подчеркнул, что украинские силовики не сражаются на поле боя, а бегут, бросая дорогостоящее иностранное оружие.