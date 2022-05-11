На Украине регулярно проходят всё новые волны мобилизации. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, это наглядно демонстрирует нынешнее состояние украинской армии.
"Прошла потрясающая информация о том, что началась третья или четвёртая волна мобилизации. Это говорит о том, что некому воевать", — сказал эксперт в интервью "Украина.ру".
Кнутов отметил, что 60% потерь украинской армии приходится на резервистов, которые были призваны на службу во время очередной волны. 40% — контрактники, которые служили в рядах ВСУ еще до начала спецоперации. Эксперт подчеркнул, что украинские силовики не сражаются на поле боя, а бегут, бросая дорогостоящее иностранное оружие.
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".