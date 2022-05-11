В Мариуполе боевики "Азова"* не постеснялись обратиться к Израилю за помощью

В Мариуполе боевики из "Азова"* не постеснялись обратиться к Израилю за помощью, чтобы еврейский народ спас нацистов, которые ненавидят этих самых евреев.

Виталий Барабаш "Беня" с завода "Азовсталь" обращается к Израилю, его религиозным и политическим лидерам, чтобы они спасли украинских националистов.

Сам он, как утверждается, еврей. Еврей, который воюет с нацистами из "Азова"*.

Но как же так, ведь там же нет евреев. Михаил Подоляк когда-то назвал абсурдным заявление Марии Захаровой, что евреи воюют бок о бок с последователями Гитлера. Несостыковка.

Как заявила заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, из военных, находящихся на меткомбинате, половина — тяжело ранены и нуждаются в немедленной медпомощи. Всего на территории комбината сейчас может находиться около тысячи боевиков, сказала она.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских там не осталось. Сейчас, по предварительной информации, в промзоне только силы украинских нацистов — около 1200 человек.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.