Папа Римский, Эрдоган, теперь Маск: майор Волына вновь умоляет спасти "Азов"*

Украинские националисты под "Азовсталью" уже просили помощи у Реджепа Эрдогана, папы Римского и всего "мирового сообщества". Их последней надеждой стал Илон Маск.

"Азовец"* Сергей Волына, называющий себя исполняющим обязанности командира бригады, обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой помочь нацбату эвакуироваться в третью страну. Сейчас союзные силы российской армии и ополчения ЛДНР продолжают сжимать кольцо вокруг сталелитейного комбината, и националисты прекрасно понимают, что времени у них остаётся немного.

"Он (Илон Маск. — Прим. ред.) доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!" — признаётся Волына.

Ранее многочисленные официальные источники по обе стороны линии соприкосновения подтвердили, что в подвалах предприятия не осталось мирных граждан, все женщины, дети и старики были эвакуированы. Это означает, что российские подразделения могут взяться за ликвидацию националистов в полную силу.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.