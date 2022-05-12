РИА Новости: украинских военных обучали по стандартам НАТО в Херсонской области

На военной базе в Херсонской области российские военные нашли документы, свидетельствующие о том, что западные специалисты готовили представителей ВСУ к боевым действиям по стандартам НАТО.

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, тренировочная база находилась на 241-м общевойсковом полигоне в районе населённого пункта Раденс. Именно там обнаружили сертификаты украинских военных, подтверждающие прохождение подготовки.

"На документах фигурируют флаги Канады и Великобритании", — передаёт агентство.

По информации силовых ведомств РФ, на полигоне обучали не только кадровых военных, но и боевиков территориальной обороны Украины, а также участников различных националистических формирований. Установлено, что украинские военнослужащие получили навыки стрельбы, ориентирования на местности, спецсвязи, полевой медицины и индивидуальной тактики.

Корреспондент РИА Новости уточнил, что тренировочная база с полигоном располагалась на территории национального природного парка.