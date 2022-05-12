EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ФСБ заявила о пресечении подготовки теракта в Курской области
Возможная причина взрыва в Хабаровском крае: "Нарушение правил безопасности"
В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошёл взрыв
Панин поддержал Галкина: "Как Симоньян может делить людей по сексуальным делам"
Сивков: цели российских войск отличаются от задач сил Донбасса в ходе СВО
Невзоров* вновь рассказывает про героизм "Азова"**
Премьер Италии "сдал" партнёров: ФРГ оплатила газ в рублях — немцы открестились
Автор Элиза Ибрагимова

После обстрела Украиной села Солохи ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ

Силовые структуры

Минувшей ночью в Харьковской, Черкасской, Сумской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины раздавались звуки сирен воздушной тревоги. Об этом пишет издание "Военное обозрение", уточняя, что ракетные удары ВС РФ были нанесены после обстрела со стороны Украины села Солохи Белгородской области, где накануне погиб один человек и шестеро получили ранения.

По данным источника, удары поразили военные объекты в Черниговской области, где были сконцентрированы войска и военная техника ВСУ.

"Это базы так называемой территориальной обороны в городе Новгород-Северский", — сообщает "Военное обозрение".

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
всу
Популярное
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен

Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными

Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Последние материалы
Президент Ниинистё: Финляндия подала заявку на вступление в альянс НАТО
Боевик с позывным "Дипломат " с "Азовстали" обратился к мировому сообществу
WSJ: "Туризм стал последней надеждой экономики Европы"
Пасечник: власти Украины не смогут вернуть под контроль территорию ЛНР
ФСБ заявила о пресечении подготовки теракта в Курской области
Возможная причина взрыва в Хабаровском крае: "Нарушение правил безопасности"
В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошёл взрыв
Панин поддержал Галкина: "Как Симоньян может делить людей по сексуальным делам"
Сивков: цели российских войск отличаются от задач сил Донбасса в ходе СВО
Невзоров* вновь рассказывает про героизм "Азова"**
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников