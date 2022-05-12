После обстрела Украиной села Солохи ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ

Минувшей ночью в Харьковской, Черкасской, Сумской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины раздавались звуки сирен воздушной тревоги. Об этом пишет издание "Военное обозрение", уточняя, что ракетные удары ВС РФ были нанесены после обстрела со стороны Украины села Солохи Белгородской области, где накануне погиб один человек и шестеро получили ранения.

По данным источника, удары поразили военные объекты в Черниговской области, где были сконцентрированы войска и военная техника ВСУ.