Боевик с позывным "Дипломат " из "Азовстали" обратился к мировому сообществу

На территории металлургического завода "Азовсталь" по-прежнему скрываются украинские националисты. Российская сторона неоднократно предлагала сложить оружие и добровольно сдаться, однако боевики не покидают своего укрытия.

"Азовцы"* регулярно записывают видеообращения, призывая мировое сообщество обратить на них внимание и спасти из подвалов комбината. Боевики обращались к мировым лидерам, к киевскому руководству и даже к Илону Маску. Один из "видеоблогеров" с позывным "Дипломат" также решил призвать на помощь.

"Я бы хотел, чтобы вы все прониклись и поняли, насколько тяжело сегодня нашим бойцам, раненым, которые находятся в исключительно ужаснейших условиях полной антисанитарии. У бойцов нет антисептиков, нет бинтов. Нет даже зелёнки с йодом", — заявил "Дипломат".

Он отметил, что раненые нуждаются в медицинской помощи. "Дипломат" верит, что мировое сообщество "встрепенётся" и поможет украинским "героям".

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.