Народная милиция ЛНР: промзона Рубежного полностью зачищена от украинских войск

Бойцы ЛНР полностью зачистили промышленную зону города Рубежное от украинских войск. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

По его словам, силы Народной милиции ЛНР вместе с общественными организациями продолжают доставлять гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий и в прифронтовые населённые пункты республики.

"Подразделениями НМ ЛНР была полностью зачищена промышленная зона города Рубежное", — отметил Филипоненко.

Он также подчеркнул: в четверг, 12 мая, военные Луганской народной республики пресекли попытку прорыва националистических формирований Украины в район города Рубежное.

Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что остатки Вооружённых сил Украины (ВСУ), выбитых из Рубежного в Донбассе, заблокированы на заводе "Заря". В операции участвовали Народная милиция ЛНР и спецназ "Ахмат" Чеченской республики.