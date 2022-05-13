Бойцы ЛНР полностью зачистили промышленную зону города Рубежное от украинских войск. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
По его словам, силы Народной милиции ЛНР вместе с общественными организациями продолжают доставлять гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий и в прифронтовые населённые пункты республики.
"Подразделениями НМ ЛНР была полностью зачищена промышленная зона города Рубежное", — отметил Филипоненко.
Он также подчеркнул: в четверг, 12 мая, военные Луганской народной республики пресекли попытку прорыва националистических формирований Украины в район города Рубежное.
Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что остатки Вооружённых сил Украины (ВСУ), выбитых из Рубежного в Донбассе, заблокированы на заводе "Заря". В операции участвовали Народная милиция ЛНР и спецназ "Ахмат" Чеченской республики.
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