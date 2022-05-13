Ночная охота: снайперы спецназа "О" точечно ликвидируют украинских боевиков

В Интернете появилось видео, как снайперы спецназа группировки "О" в ходе специальной операции на Украине ночью ведут охоту за бандеровцами.

Как сообщает "РусВесна", подробности изданию предоставил военный источник.

На видео можно отлично разглядеть работу снайперской пары. Бойцы Армии России бесшумными винтовками точечно уничтожают украинских нацистов.

Напомним, недавно, группа спецназа, обеспечивая прорыв группировки "О" к Северодонецку, выследила и уничтожила в тылу противника отряд националистов.