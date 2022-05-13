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Автор Дмитрий Плотников

Ночная охота: снайперы спецназа "О" точечно ликвидируют украинских боевиков

Силовые структуры

В Интернете появилось видео, как снайперы спецназа группировки "О" в ходе специальной операции на Украине ночью ведут охоту за бандеровцами. 

Как сообщает "РусВесна", подробности изданию предоставил военный источник.

На видео можно отлично разглядеть работу снайперской пары. Бойцы Армии России бесшумными винтовками точечно уничтожают украинских нацистов.

Напомним, недавно, группа спецназа, обеспечивая прорыв группировки "О" к Северодонецку, выследила и уничтожила в тылу противника отряд националистов.

 

Снайперы группировки "О" точечно ликвидируют украинских боевиков
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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