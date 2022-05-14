Киев перебрасывает резервы в Донбасс для мощной контратаки

Киевский режим всеми силами пытается восстановить контроль над правобережной частью Днепра. В Донбасс перебрасываются две механизированные бригады ВСУ.

Украина готовит мощную контратаку, пытаясь оттеснить союзные силы Вооруженных сил РФ и ополчения ЛДНР с Николаевского и Криворожского направлений. Туда стягиваются подразделения территориальной обороны со всей страны, группировка накачивается западным вооружением и боеприпасами, сообщают источники.

Уже несколько дней артиллерия ВСУ обстреливает позиции российских войск в Высоколье и Князевке, а в небе регулярно появляются турецкие беспилотники. Сообщается, что для наступления в район стянуто около 15 000 украинских военнослужащих.

Аналитики утверждают: две бригады ВСУ — 28 и 60 омбр, явно не справятся с поставленными задачами. Последнюю и вовсе сформировали уже после начала спецоперации из резервистов, а вооружали по остаточному принципу. Единственную опасность для союзных сил представляет украинская дальнобойная артиллерия, которую вновь разместят в городской застройке, чтобы прикрываться мирными жителями.