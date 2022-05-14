Украинский депутат Устинова к США: "На передовой — ад, дайте ПВО и истребители"

Депутат Верховной Рады призвала США призвала американских властей немедленно начать поставки тяжёлого вооружения в Незалежную. По словам Александры Устиновой, Киеву требуются ПВО и истребители, потому что на передовой творится "какой-то ад".

Как подчеркнула Устинова, ситуация в зонах боевых действий гораздо хуже, чем в начале российской спецоперации.

"Сейчас на передовой — ад", — заявила Александра Устинова журналистам на круглом столе Немецкого фонда Маршалла в пятницу в Вашингтоне. — Сейчас мы теряем гораздо больше людей, чем в начале войны".

По мнению депутата, США могут поставить Киеву больше оружия, но у администрации не хватает "политической воли". Устинова подчеркнула, что если бы обещанные гаубицы прибыли в Незалежную пару месяцев назад, ситуации в Мариуполе можно было бы избежать.