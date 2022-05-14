Зеленский: "Российское поражение очевидно, у России нет смелости это признать"

Украинский президент Владимир Зеленский постоянно подбадривает себя, делая громкие заявления о "перемогах" армии Украины.

В очередном интервью изданию Deutsche Welle* он заявил, что "российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире, просто у России нет смелости это признать".

Да, довольно сильное заявление. При том, что даже 40 млрд долларов от США ещё не одобрены.

А накануне Зеленский заявил, что на самом деле никто не может предсказать, как долго продлится СВО.

"Делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет…" — подбадривает себя лидер Украины.

Но его слова не соотносятся с действиями. Глава Минобороны Украины Резников сообщил о планах вооружить миллион человек.

Война до последнего украинца — отнюдь небыстрое дело.

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