На базе "Азова"* в Мариуполе нашли план захвата Новоазовска и выхода к России

На одной из баз националистического батальона "Азов"* в Мариуполе найден план захвата Новоазовска в ДНР.

Потом неонацисты планировали выйти на российскую границу, сообщает РИА Новости. Об этом изданию сообщил источник в силовых структурах Луганской народной республики.

Видео уже выложено в Сети.

Сообщается, что наступление должно было начаться 8 марта. На карте обозначены расположения сил националистов и прорисованы направления движения всех подразделений.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.