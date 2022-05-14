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Автор Дмитрий Плотников

Le Monde: "Пытками и убийствами пленных занимался нацбат "Слобожанщина"

Силовые структуры

Пытками и убийствами российских пленных занимались добровольцы из украинского батальона "Слобожанщина".

Le Monde: "Пытками и убийствами пленных занимался нацбат "Слобожанщина"

Об этом сообщает издание Le Monde.

Командир спецбатальона "Слобожанщина" — Янголенко Андрей 12.05.1977 г. р., уроженец Харьковской области.

Анализ, проведенный изданием и независимыми исследователями видео, на котором украинские солдаты стреляют в российских пленных, подтверждает его подлинность. На месте избиения присутствовало украинское добровольческое подразделение.

Трое безоружных заключенных, три выстрела. Трое мужчин падают. Видео, транслировавшееся 27 марта 2022 года, подлинность которого Le Monde удалось проверить и сверить с другими изображениями, документирует возможные злоупотребления, совершенные украинскими добровольцами в отношении российских военнопленных.

Подобные действия строго запрещены Женевской конвенцией, устанавливающей правила, которые необходимо соблюдать по отношению к взятым в плен солдатам: "защищайте их, как своих собственных солдат".

Снимки, сопоставленные Le Monde с другими документами, доступными в Интернете, доказывают, что добровольцы из украинского батальона "Слобожанщина" находились на месте, когда пытали российских заключенных.

Хотя нельзя с уверенностью сказать, что человек, который произвел выстрел, был непосредственно лидер группы Андрей Янголенко. Но он появляется рядом с тремя жертвами до того, как были произведены выстрелы. На вопрос Le Monde Андрей Янголенко не ответил.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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