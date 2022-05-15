Посол ЛНР: Северодонецк и Лисичанск ждёт "прочный котёл" — запишут в мученики

Последние подконтрольные города Киеву Луганской Народной Республики Северодонецк и Лисичанск неминуемо окажутся в плотном котле, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам представителя дипмиссии, сейчас бойцы, которые занимают эти города, пытаются провести аналогию с ситуацией на "Азовстали" в Мариуполе.

"Смотрят на "Азовсталь" в раздумьях: собирать чемоданы или плести лапти? Всем адекватным ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле", — считает Мирошник. — Оттого тербаты с нацбатами и остатками ВСУ взирают на "Азовсталь" для собственного глубинного понимания, их сразу запишут в мученики или есть сила, способная заставить Путина даже отъявленных нацистов спасти из подвалов".

Как подчеркнул посол, источники сообщают, что киевский режим переходит к угрозам в адрес бойцов, чтобы те не решили сдаться в плен и сложить оружие. По словам Мирошника, речь идёт о мерах вплоть до расстрела, однако, вероятность, что их реализуют массово, мала.