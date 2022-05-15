На Украине были замечены боевые вертолёты Ми-24 из Польши

Украинская армия продемонстрировала работу пары боевых вертолётов Ми-24.

Примечательно, что вертолётов данного типа у военных Украины не осталось, но камуфляжный раскрас говорит, что они имеют отношение к польским ВВС.

На кадрах два вертолёта Ми-24 наносят ракетные удары по неизвестным целям, пишет портал Avia. pro. Позднее в ряде СМИ появилась информация, что целями для ракет могут быть объекты в ДНР. Вертолёты работают на малой высоте и камуфляж хорошо различается — он почти полностью идентичен камуфляжу вертолётов ВВС Войска Польского.

Известно, что в Незалежную такую технику поставляли лишь американцы. Речь идет о вертолётах Ми-17. Если же показанные боевые машины действительно передали Киеву поляки, для Варшавы поставки тяжелого вооружения будут иметь весьма серьёзные последствия.

Аналитики сайта не исключают, что Ми-24 не были переданы ВСУшникам. Вертолёты могут принадлежать Польше, а управляли ими польские пилоты.