Спецназ "О" отобрал у ВСУ ракеты и мины, поставленные США и Чехией

Спецназ группировки "О" продолжает победное шествие по земле Украины в ходе специальной операции.

В этот раз "Отважные" "отжали" у ВСУшников американские ракеты и 120 миллиметровые мины для миномётов, поставленные украинским боевикам Чехией и Соединёнными Штатами

В ходе наступления российские военнослужащие и силы Донбасса продолжают брать богатые трофеи.

Захвачены американские боеприпасы — осколочно-фугасные 120 мм снаряды HE-PD Mortar Bomb IM238. В запечатанных в тубусах чешские боеприпасы калибра 120 мм.

Ещё один трофей "Отважных" — американский ПТРК Javelin.