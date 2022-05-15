Спецназ группировки "О" продолжает победное шествие по земле Украины в ходе специальной операции.
В этот раз "Отважные" "отжали" у ВСУшников американские ракеты и 120 миллиметровые мины для миномётов, поставленные украинским боевикам Чехией и Соединёнными Штатами
В ходе наступления российские военнослужащие и силы Донбасса продолжают брать богатые трофеи.
Захвачены американские боеприпасы — осколочно-фугасные 120 мм снаряды HE-PD Mortar Bomb IM238. В запечатанных в тубусах чешские боеприпасы калибра 120 мм.
Ещё один трофей "Отважных" — американский ПТРК Javelin.
Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.