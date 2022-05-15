EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Баширов: британская разведка готовит провокацию с химическим оружием на Украине
Баширов: военными действиями на Украине управляют Британия и Израиль
Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
WarGonzo: Авдеевский котел — ЗУ-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ
Пленный боец ВСУ потерял надежду на обмен после звонка домой
На Украине впервые заметили БМПТ "Терминатор" ВС России
Автор Дмитрий Плотников

Спецназ "О" отобрал у ВСУ ракеты и мины, поставленные США и Чехией

Силовые структуры

Спецназ группировки "О" продолжает победное шествие по земле Украины в ходе специальной операции.

В этот раз "Отважные" "отжали" у ВСУшников американские ракеты и 120 миллиметровые мины для миномётов, поставленные украинским боевикам Чехией и Соединёнными Штатами

В ходе наступления российские военнослужащие и силы Донбасса продолжают брать богатые трофеи.

Захвачены американские боеприпасы — осколочно-фугасные 120 мм снаряды HE-PD Mortar Bomb IM238. В запечатанных в тубусах чешские боеприпасы калибра 120 мм.

Ещё один трофей "Отважных" — американский ПТРК Javelin.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой

Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.

Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Политика. Новости и аналитика
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Силовые структуры
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Последние материалы
Станет ли фестиваль корюшки-2022 в Петербурге последним?
Поддубный: "Союзные силы вышли к населенному пункту Нью-Йорк"
Баширов: британская разведка готовит провокацию с химическим оружием на Украине
Баширов: военными действиями на Украине управляют Британия и Израиль
Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
WarGonzo: Авдеевский котел — ЗУ-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ
Пленный боец ВСУ потерял надежду на обмен после звонка домой
На Украине впервые заметили БМПТ "Терминатор" ВС России
Дерево смерти, бешеные огурцы, гриб трутовик и другие необычные растения
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников