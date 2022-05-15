Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта

Мобилизованных резервистов республик Донбасса отзовут с фронта. Такими данными поделился военный корреспондент Александр Сладков.

Он назвал это супер-новостью, так как в их лице Россия получит реальный боевой потенциал. Пехоту обучат, и она станет самой опытной в мире, сможет и в поле воевать, и города брать, считает журналист.

Военкор сообщил, что мобилизованные республик примут присягу, пройдут медицинский отбор и отправятся на полигон для прохождения настоящей боевой подготовки.

По мнению Сладкова, максимально ротировать стоило бы и кадровые части ЛДНР. Нужно было бы дать им отдохнуть, доукомплектовать, провести через полигон, вооружить (в том числе танками и артиллерией), оснастить беспилотниками, разведывательными комплексами, средствами РЭБ. А тогда можно и снова воевать, заключил военкор.

Ранее блогер Юрий Подоляка объяснил, почему Россия не объявляет мобилизацию.