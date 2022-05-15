Украинские неонацисты из "Айдара"* подвергали пленных нечеловеческим пыткам

Украинские националисты из батальона "Айдар"* подвергали пленных жутким пыткам.

О зверствах, которые творились в бывшем "колбасном цехе", рассказал ополченец Луганской народной республики Иван Маслов. Видео есть в Сети.

Боец ЛНР попал в плен к укронацистам вместе со своим командиром. Пленных отвезли в секретный лагерь, переделанный в пыточную тюрьму в н. п. Половинкино.

"Тут был такой товарищ "мясник", здоровый двухметровый бугай. Тот людей не щадил, тот ломал, что аж кости трещали. Сейчас в пыточную зашел, небольшая дрожь пошла по телу", — вспоминает Маслов.

Сами пытки и условия содержания были настолько чудовищны, что Иван даже начал думать о смерти. Однако в начале весны концлагерь освободили силы ЛНР.

Остаётся ждать, когда нацисты, пытавшие людей и подвергавшие их жутким мукам, понесут справедливое наказание.

* экстремистская организация, запрещенная в России.