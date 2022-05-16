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Автор Максим Александров

Офицер Алёхин предостерег от недооценки сил Украины: расслабляться не стоит

Силовые структуры

Сообщения ВСУ о готовящемся контрнаступлении на Россию следует расценивать как масштабный фейк. Но расслабляться, полагая, что противник ни на что не способен, также не стоит. Такое мнение высказал военный обозреватель, боевой офицер Геннадий Алёхин.

Офицер Алёхин предостерег от недооценки сил Украины: расслабляться не стоит

Он заметил в интервью изданию Украина.ру, что на отдельных участках противник ведёт боевые действия в непосредственной близости от российской границы. А на харьковское направление Киев подтянул резервы из центральных и западных областей страны. Пришло пополнение в ряды теробороны и нацбатов.

По словам собеседника издания, мужчин буквально отлавливали на рынках и в торговых центрах в Харькове, им вручали повестки и отправляли в строй. Однако в рядах диверсионных групп есть немало проверенных и опытных контрактников и офицеров ВСУ, а ключевые должности занимают западные наёмники, добавил Алёхин.

Обстановка "не радужная", но и считать деятельность ВСУ контраступлением, также неправильно, заключил обозреватель.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу киев россия харьков украина
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