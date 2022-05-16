Офицер Алёхин предостерег от недооценки сил Украины: расслабляться не стоит

Сообщения ВСУ о готовящемся контрнаступлении на Россию следует расценивать как масштабный фейк. Но расслабляться, полагая, что противник ни на что не способен, также не стоит. Такое мнение высказал военный обозреватель, боевой офицер Геннадий Алёхин.

Он заметил в интервью изданию Украина.ру, что на отдельных участках противник ведёт боевые действия в непосредственной близости от российской границы. А на харьковское направление Киев подтянул резервы из центральных и западных областей страны. Пришло пополнение в ряды теробороны и нацбатов.

По словам собеседника издания, мужчин буквально отлавливали на рынках и в торговых центрах в Харькове, им вручали повестки и отправляли в строй. Однако в рядах диверсионных групп есть немало проверенных и опытных контрактников и офицеров ВСУ, а ключевые должности занимают западные наёмники, добавил Алёхин.

Обстановка "не радужная", но и считать деятельность ВСУ контраступлением, также неправильно, заключил обозреватель.