Зеленский сменил командующего Силами теробороны из-за потерь и провалов

Украинский президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны — им стал Игорь Танцюра, ранее занимавший пост командира штаба Сухопутных войск Украины.

Лидер страны сменил главу Сил теробороны Юрия Галушкина из-за страшных потерь и провалов ТерО.

По информации с зоны боевых действий, бросание неподготовленных к боям украинцев, привело к огромным потерям в рядах территориальной обороны. Российские Вооружённые силы разгромили множество таких бандформирований. Теперь бандеровцев всё сложнее выдернуть из тёплых домов и отправить в зону спецоперации, судя по всему сменяют главу ТерО как раз по этой причине.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — написано, в частности, в указе Зеленского.

Другим своим указом президент Украины уволил с этого поста Галушкина.