EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Зеленский сменил командующего Силами теробороны из-за потерь и провалов

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны — им стал Игорь Танцюра, ранее занимавший пост командира штаба Сухопутных войск Украины.

Зеленский сменил командующего Силами теробороны из-за потерь и провалов

Лидер страны сменил главу Сил теробороны Юрия Галушкина из-за страшных потерь и провалов ТерО.

По информации с зоны боевых действий, бросание неподготовленных к боям украинцев, привело к огромным потерям в рядах территориальной обороны. Российские Вооружённые силы разгромили множество таких бандформирований. Теперь бандеровцев всё сложнее выдернуть из тёплых домов и отправить в зону спецоперации, судя по всему сменяют главу ТерО как раз по этой причине.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — написано, в частности, в указе Зеленского.

Другим своим указом президент Украины уволил с этого поста Галушкина. 

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир зеленский
Sberbank
Новости
Bloomberg: Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года
Комбат "Востока" Ходаковский показал "крысиные ходы" "Азовстали"
Зеленский сменил командующего Силами теробороны из-за потерь и провалов
Львовские ополченцы не хотят в Донбасс: "В соплях и слезах звонят мамам"
Сенатор Пушков: Запад слишком часто угрожает изолировать неугодные страны
Немецкий генерал Вад: российская армия превосходит по мощи силы Украины
Лоза прокомментировал итоги "Евровидения-2022" старинной эстрадной присказкой
Экономист Чечерин: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС
Офицер Алёхин предостерег от недооценки сил Украины: расслабляться не стоит
Politico: Байден столкнётся с новым "энергетическим кошмаром"
Популярное
Мир. Новости мира
Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Мир. Новости мира
Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая
Силовые структуры
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Силовые структуры
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Мир. Новости мира
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Силовые структуры
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Последние материалы
Зеленский сменил командующего Силами теробороны из-за потерь и провалов
Львовские ополченцы не хотят в Донбасс: "В соплях и слезах звонят мамам"
Сенатор Пушков: Запад слишком часто угрожает изолировать неугодные страны
Немецкий генерал Вад: российская армия превосходит по мощи силы Украины
Лоза прокомментировал итоги "Евровидения-2022" старинной эстрадной присказкой
Экономист Чечерин: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС
Офицер Алёхин предостерег от недооценки сил Украины: расслабляться не стоит
Ветврач дала совет владельцам кошек: "Для внутримышечной инъекции выбирайте заднюю поверхность бедра"
Politico: Байден столкнётся с новым "энергетическим кошмаром"
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников