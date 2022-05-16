За каждого убитого украинскими боевиками офицера военные ДНР стараются отомстить. Об этом рассказал артиллерист 5-й бригады НМ Донецкой народной республики с позывным "Альтаир" в интервью Украине.ру.
Донецкие военные стремятся поразить сразу всю живую силу противника, сказал он. Так как если уничтожить только часть бойцов ВСУ, то оставшиеся в живых попробуют отомстить. Это слышно по радиоперехватам, заметно по прилётам и видно по работе беспилотников. Поэтому накрывать огнём нужно сразу и всех, объяснил собеседник издания.
По его словам, за каждого своего убитого офицера, даже если он "пехотный", артиллеристы ДНР тоже мстят, стараясь уничтожить во время штурма два-три укреплённых района противника.
"Мы так и делаем. Оставались там живые или нет, я не проверял. Но корректировали чётче, попадали точнее, разбивали блиндажи или нет, но выживших там быть не должно", — заключил "Альтаир".
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