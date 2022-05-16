Артиллерист из ДНР рассказал о работе в Донбассе: мстим за каждого офицера

За каждого убитого украинскими боевиками офицера военные ДНР стараются отомстить. Об этом рассказал артиллерист 5-й бригады НМ Донецкой народной республики с позывным "Альтаир" в интервью Украине.ру.

Донецкие военные стремятся поразить сразу всю живую силу противника, сказал он. Так как если уничтожить только часть бойцов ВСУ, то оставшиеся в живых попробуют отомстить. Это слышно по радиоперехватам, заметно по прилётам и видно по работе беспилотников. Поэтому накрывать огнём нужно сразу и всех, объяснил собеседник издания.

По его словам, за каждого своего убитого офицера, даже если он "пехотный", артиллеристы ДНР тоже мстят, стараясь уничтожить во время штурма два-три укреплённых района противника.