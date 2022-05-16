Марков: "Нет никакой эвакуации на "Азовстали" — есть сдача раненых в плен!"

Началась сдача в плен раненых с металлургического комбината "Азовсталь".

Потому что боевики поняли, что нет шанса, что НАТО, США, Евровидение, Папа Римский, Эрдоган не спасут их.

Это сообщает политолог Сергей Марков.

Все будут вылечены, и все пойдут под арест, заявил он. Кто виновен в военных преступлениях в Мариуполе и не только, их будет судить строгий суд Донбасса. А ЛДНР не члены Совета Европы, поэтому там смертная казнь для особо тяжких преступлений не отменена.

"Но нет никакой эвакуации. Это слово появилось случайно, его записал Александр Ходаковский. Он находится на месте событий. Он воюет. И пишет. Ему некогда выбирать точные выражения... А есть не эвакуация, а сдача в плен раненых и их вывоз в госпиталь на территории ДНР. Где они будут под охраной до излечения", — особо подчёркивает аналитик.

Кого-то, возможно, и приговорит суд Донбасса к высшей мере. Все на Украине должны знать, что все члены "Азова"* будут или уничтожены, или сидеть десятилетия в тюрьме. Все "азовцы"* преступники, подытожил Марков.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.