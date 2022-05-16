По новой информации, около 300 боевиков вышли из "Азовстали"

Около 10 автобусов с украинскими боевиками покинули завод "Азовсталь" в Мариуполе.

По имеющимся данным, сдались около 300 боевиков. около полусотни из них раненые. Их увезли в больницу Новоазовск, где им окажут всю необходимую медпомощь.

Остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки. После, скорее всего, восстановление, плен, суд и долгий срок для каждого, причастного к преступлениям.

Завтра с четырёх утра наши снова продолжат принимать в плен остальных сидельцев с "Азовстали". Всего, как сегодня сказали, там блокированы 2227 человек. Есть даже беременные военнослужащие (женщины). А интрига завтрашнего дня — судьба лидеров националистического батальона "Азов"* Калыны и Волыны.

А если они не сдадутся к утру, или вообще не сдадутся, то их просто уничтожат.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.