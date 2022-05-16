Около 10 автобусов с украинскими боевиками покинули завод "Азовсталь" в Мариуполе.
По имеющимся данным, сдались около 300 боевиков. около полусотни из них раненые. Их увезли в больницу Новоазовск, где им окажут всю необходимую медпомощь.
Остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки. После, скорее всего, восстановление, плен, суд и долгий срок для каждого, причастного к преступлениям.
Завтра с четырёх утра наши снова продолжат принимать в плен остальных сидельцев с "Азовстали". Всего, как сегодня сказали, там блокированы 2227 человек. Есть даже беременные военнослужащие (женщины). А интрига завтрашнего дня — судьба лидеров националистического батальона "Азов"* Калыны и Волыны.
А если они не сдадутся к утру, или вообще не сдадутся, то их просто уничтожат.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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