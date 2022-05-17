Кива: сдача в плен боевиков с "Азовстали" — начало краха режима Зеленского

То, что часть ВСУ и нацбатов, которые находились на мариупольском заводе "Азовсталь", сдались, говорит о начале "краха режима" президента Украины Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

По мнению бывшего парламентария, до боевиков "дошло", что Киев использовал их как инструмент пропаганды.

"Каждый из тех, кто сдался, в первую очередь осознал, что их просто использовали в качестве пропаганды, а когда они выполнили роль, их задача была унести в могилу всю имеющуюся информацию", — заявил экс-депутат. — Сдача в плен Мариупольского гарнизона ВСУ, находящегося на "Азовстали" — это начало краха режима Зеленского".

Как подчеркнул Кива, вероятно, националисты начнут "активно делиться информацией" в плену, чтобы смягчить себе наказание.