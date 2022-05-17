"Польша вводит войска в Калининградскую область!", "Армия Польши только что вторглась на территорию РФ … считая, что это их территории", "Калининград захвачен ВС Польши" — такие фальшивые сообщения стали появляться в Telegram-каналах одновременно с информацией о начале массовой сдачи в плен неонацистов с "Азовстали".
Конечно же, это — фейк, подтвердили Pravda.Ru в администрации российского эксклава.
"Это полный фейк, никакая армия Польши никуда не вторгалась, в Калининградской области все спокойно, мы великолепно защищены" — заявили Pravda.Ru в администрации Калининградской области.
"Как известно, сам Пентагон и генералы НАТО сообщали, что в Калининградской области Россия создала "пузырь запрета доступа A2/AD", который не позволяет альянсу ни проводить военные операции, ни использовать ракетное, морское и иное вооружение. Да и потом нападать на ядерную державу — это самоубийство", — добавил чиновник.
"Таким образом, "небратья", видимо, пытались отвлечь внимание и "перекрыть" в информационном поле сдачу в плен неонацистов из катакомбов "Азовстали". Как видим, неудачно", — уверен он.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".