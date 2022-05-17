"Польша вводит войска в Калининград" — украинский фейк

"Польша вводит войска в Калининградскую область!", "Армия Польши только что вторглась на территорию РФ … считая, что это их территории", "Калининград захвачен ВС Польши" — такие фальшивые сообщения стали появляться в Telegram-каналах одновременно с информацией о начале массовой сдачи в плен неонацистов с "Азовстали".

Конечно же, это — фейк, подтвердили Pravda.Ru в администрации российского эксклава.

"Это полный фейк, никакая армия Польши никуда не вторгалась, в Калининградской области все спокойно, мы великолепно защищены" — заявили Pravda.Ru в администрации Калининградской области.

"Как известно, сам Пентагон и генералы НАТО сообщали, что в Калининградской области Россия создала "пузырь запрета доступа A2/AD", который не позволяет альянсу ни проводить военные операции, ни использовать ракетное, морское и иное вооружение. Да и потом нападать на ядерную державу — это самоубийство", — добавил чиновник.