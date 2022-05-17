Кива: после сдачи в плен "Азова"* вскроется ещё одна афера

Сдача в плен боевиков "Азова"* - это момент истины для команды президента Украины Владимира Зеленского и командования ВСУ, а также для всего радикального движения Украины. Такое мнение высказал оппозиционный киевскому режиму политик, экс-депутат Рады Илья Кива.

После начала сдачи в плен бойцов "Азова"* на "Азовстали" вскроется ещё одна афера, считает он.

"Всё это время командир Прокопенко очень артистично, с трагическим лицом, вещал и делал заявления, якобы продолжая находиться в окружении со своим подразделением. Но, по моей информации от сотрудников СБУ, он давно делает видеоролики из Киева, куда был доставлен на одном из вертолетов ВСУ, уцелевших и прорвавшихся месяц назад из Мариуполя", — заявил Кива.

По его мнению, когда все сдадутся, Денису Прокопенко нужно будет пропасть без вести или остаться на всю жизнь "клоуном", дискредитирующим своё подразделение и звание "Герой Украины".

Ранее бывший депутат объяснил, почему "азовцы"* выдвинули условие не фотографировать их и не снимать на видео.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.