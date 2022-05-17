Сдача в плен боевиков "Азова"* - это момент истины для команды президента Украины Владимира Зеленского и командования ВСУ, а также для всего радикального движения Украины. Такое мнение высказал оппозиционный киевскому режиму политик, экс-депутат Рады Илья Кива.
После начала сдачи в плен бойцов "Азова"* на "Азовстали" вскроется ещё одна афера, считает он.
"Всё это время командир Прокопенко очень артистично, с трагическим лицом, вещал и делал заявления, якобы продолжая находиться в окружении со своим подразделением. Но, по моей информации от сотрудников СБУ, он давно делает видеоролики из Киева, куда был доставлен на одном из вертолетов ВСУ, уцелевших и прорвавшихся месяц назад из Мариуполя", — заявил Кива.
По его мнению, когда все сдадутся, Денису Прокопенко нужно будет пропасть без вести или остаться на всю жизнь "клоуном", дискредитирующим своё подразделение и звание "Герой Украины".
Ранее бывший депутат объяснил, почему "азовцы"* выдвинули условие не фотографировать их и не снимать на видео.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".