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Автор Дмитрий Плотников

Пленных боевиков "Азова"* доставили в СИЗО в Ростове-на-Дону

Силовые структуры

Пояилась информация, что пленных боевиков националистического батальона "Азов"* уже доставили в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Пленных боевиков "Азова"* доставили в СИЗО в Ростове-на-Дону

Сообщается, что бывших "узников" металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе доставили в ростовский следственный изолятор на улице Горького.

Ранее уже говорилось, что часть бандеровцев доставили на автозаках ФСИН в Таганрог.

Многие ранее удивлялись тому, что Следственный комитет России заводил уголовные дела на украинских командиров и их подчинённых. Зачем они это делают, они же бессильны, критиковали многие.

Теперь СКР многим объяснил, зачем. Сейчас следователи откроют нужные тома, и пойдут "азовские"* преступники по этапу. И так будет с каждым. Никто не должен уйти от ответственности, впереди еще много котлов.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы таганрог ростов-на-дону
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