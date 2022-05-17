Пояилась информация, что пленных боевиков националистического батальона "Азов"* уже доставили в СИЗО в Ростове-на-Дону.
Сообщается, что бывших "узников" металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе доставили в ростовский следственный изолятор на улице Горького.
Ранее уже говорилось, что часть бандеровцев доставили на автозаках ФСИН в Таганрог.
Многие ранее удивлялись тому, что Следственный комитет России заводил уголовные дела на украинских командиров и их подчинённых. Зачем они это делают, они же бессильны, критиковали многие.
Теперь СКР многим объяснил, зачем. Сейчас следователи откроют нужные тома, и пойдут "азовские"* преступники по этапу. И так будет с каждым. Никто не должен уйти от ответственности, впереди еще много котлов.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".