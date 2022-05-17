В Еленовке, где находятся пленные «азовцы»*, требуют для них смертную казнь

Жители села Еленовка, в котором сейчас содержатся сдавшиеся в плен нацисты из "Азовстали", настаивают на возвращении смертной казни.

Как признались сельчане в беседе с URA. RU, простить боевиков, искалечивших их жизни, невозможно. По их общему мнению, это неизлечимо больные люди, которые не сознают, что за страшные вещи творят.

"Есть злость на таких людей. Но, мне кажется, это больные люди, которые живут не для того, чтобы жить для своей семьи, создавать уют, благо. Эти люди — наемники, они зарабатывают деньги. Они не понимают, что они делают, но явно они это делают под каким-то воздействием. Для таких людей, которые совершали преступления, убивали людей, детей, я не думаю, что тюрьма — лучший вариант. Для них смертная казнь — самый лучший вариант", — сказала одна из жительниц Еленовки.

По её словам, она выразила общее мнение всех жителей населённого пункта.

Жительница села рассказала, что из-за постоянных обстрелов украинских националистов, которые продолжались в течение восьми лет, её дети почти не ходили в школу. Женщина призналась, что они даже сегодня бывают на улице крайне редко — только когда без этого не обойтись.

До этого в партии ЛДПР уже озвучили предложение сделать из моратория на смертную казнь исключение для националистов, которых обвиняют в пытках и издевательствах над мирными гражданами и солдатами РФ. В правительстве этот вопрос пока обсуждается.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.