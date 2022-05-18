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Автор Антон Уткин

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Силовые структуры

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Пленный сержант Кирилл Перец из 79-й десантно-штурмовой бригады рассказал, что проходил обучение в академии сухопутных войск, где отдельный курс вели инструкторы Североатлантического альянса из Великобритании. Однако реальная боевая обстановка оказалась совсем другой.

"Во время боевых действий эти курсы ни капельки не помогли. Того, чему нас учили, не было в реальной жизни", — пожаловался бывший военнослужащий.

Он рассказал, что его подразделение с прочими частями ВСУ обороняло населённый пункт Дробышево. Когда после артобстрела украинские солдаты увидели российские танки, началось массовое бегство с занимаемых позиций. Рота сержанта попала в кольцо и много раз просила командование о срочной помощи, но так её и не получила.

"Нам сказали: отходите как хотите, нас это не волнует", — рассказал пленный.

В результате Перец и ещё шесть солдат ВСУ приняли решение сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни, сообщает издание Русская Весна.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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