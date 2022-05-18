Российские военные смогли замедлить поставки тяжёлой техники Запада на Украину. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.
По его словам, тяжёлая техника США до сих пор отсутствует на местах сражений с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Он добавил, что украинские СМИ не показывают кадры с применением такого оборудования. Эксперт подчеркнул: в медиа демонстрируются только комплексы Javelin, стрелковые боеприпасы и "иная мелкая техника".
Как пояснил Михеев, тяжёлое оборудование, которое США поставляют Киеву, не добирается до фронта.
"А почему? Мы наносим удары по складам и транспортной инфраструктуре. С нашей стороны есть более ответственное отношение ко всему, что происходит", — сказал политолог в интервью SM-News.
Специалист также отметил, что украинских солдат не успевают обучать обращению с западной военной техникой.
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