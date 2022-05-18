Михеев: российские военные замедлили поставки тяжёлой техники Запада на Украину

Российские военные смогли замедлить поставки тяжёлой техники Запада на Украину. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

По его словам, тяжёлая техника США до сих пор отсутствует на местах сражений с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Он добавил, что украинские СМИ не показывают кадры с применением такого оборудования. Эксперт подчеркнул: в медиа демонстрируются только комплексы Javelin, стрелковые боеприпасы и "иная мелкая техника".

Как пояснил Михеев, тяжёлое оборудование, которое США поставляют Киеву, не добирается до фронта.

"А почему? Мы наносим удары по складам и транспортной инфраструктуре. С нашей стороны есть более ответственное отношение ко всему, что происходит", — сказал политолог в интервью SM-News.

Специалист также отметил, что украинских солдат не успевают обучать обращению с западной военной техникой.