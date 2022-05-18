Кедми предупредил о превентивном ответе РФ Финляндии: "Шутки кончились"

Военный эксперт Яков Кедми предупредил о превентивном ответе Москвы на "поведение" Финляндии и её решение вступить в НАТО.

Ранее Хельсинки решили отказаться от политики нейтралитета. Если финны пошли на подлость, то это не должно оставаться без должного внимания, говорит экс-руководитель спецслужбы Израиля.

По его словам, решение Финляндии о вступлении в Альянс не должно оставаться без ответа до того, как там произойдут изменения в военной дислокации. Теперь же к ним надо относиться, как и к любой враждебной стране, поэтому шутки кончились.

"А любое государство-член НАТО является враждебным. Если только оно своей деятельностью не докажет обратное, как Турция или Венгрия", — подытожил Кедми.

Напомним, МИД Финляндии заявило, что они, скорее всего, подадут заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая.

В свою очередь, Владимир Путин ранее говорил, что отказ Хельсинки от традиционной политики нейтралитета и вступление в НАТО были бы ошибкой.