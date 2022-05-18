У ВВС Украины могут быть неучтённые истребители, бомбардировщики, штурмовики

На вооружении ВВС Украины оказалось большее количество боевой авиации, чем предполагалось ранее. Об этом сообщил военный обозреватель Андрей Прокаев.

С его слов, "неучтённые" боевые самолёты находятся на аэродромах, считавшихся заброшенными, и в защищённых ангарах. В каком состоянии самолёты — неизвестно, но вероятность их пригодности для нанесения ударов есть.

Неучтёнными оказались не только самолёты, но и аэродромы, с которых, вероятно, осуществляются взлёты боевой авиации, заявляет обозреватель. Это могут быть заброшенные военные объекты, на которых хранились истребители, бомбардировщики, штурмовики, когда основные аэродромы были уничтожены.