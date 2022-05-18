EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Винникова

У ВВС Украины могут быть неучтённые истребители, бомбардировщики, штурмовики

Силовые структуры

На вооружении ВВС Украины оказалось большее количество боевой авиации, чем предполагалось ранее. Об этом сообщил военный обозреватель Андрей Прокаев.

У ВВС Украины могут быть неучтённые истребители, бомбардировщики, штурмовики

С его слов, "неучтённые" боевые самолёты находятся на аэродромах, считавшихся заброшенными, и в защищённых ангарах. В каком состоянии самолёты — неизвестно, но вероятность их пригодности для нанесения ударов есть.

Неучтёнными оказались не только самолёты, но и аэродромы, с которых, вероятно, осуществляются взлёты боевой авиации, заявляет обозреватель. Это могут быть заброшенные военные объекты, на которых хранились истребители, бомбардировщики, штурмовики, когда основные аэродромы были уничтожены.

"Их нельзя назвать полноценными аэродромами, но лётное поле остаётся, а авиакеросин можно подогнать в заправочных машинах. Они перебазировались на эти аэродромы, что позволило избежать уничтожения самолётов", — рассказывает Прокаев.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Бужинский: требования Турции для одобрения Финляндии и Швеции в НАТО выполнимы
The Guardian: британцы моются и смотрят телевизор в McDonald's из-за роста цен
В Кемерове пособник украинских нацистов устроил диверсию на ЛЭП
У ВВС Украины могут быть неучтённые истребители, бомбардировщики, штурмовики
Кнутов: вступление Финляндие и Швеции в НАТО – вопрос решённый
Росавиация продлила ограничения полётов на юге и в центральной части России
Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за покушение на теракт
Лавров: Галкин "сжёг все мосты" в РФ, чтобы получить вознаграждение от Запада
Сдавшийся украинский нацгвардеец рассказал про издевательства офицера "Азова"*
Клишас: бойцов "Азова"* нужно судить в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь
Популярное
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"

Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.

Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Анжела Якубовская "Человек в закрытой комнате": спектакль о любви и прощении, о вере и надежде Анжела Якубовская Любовь Степушова Латинская Америка не даст США разрушить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа Любовь Степушова Ирина Шлионская Засекреченное дело: банда-прототип "Чёрной кошки" состояла из ударников труда Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Кива: сдавшиеся в плен "азовцы"* боятся преследования спецслужб Украины
Мир. Новости мира
Кива: сдавшиеся в плен "азовцы"* боятся преследования спецслужб Украины
Последние материалы
Бужинский: требования Турции для одобрения Финляндии и Швеции в НАТО выполнимы
The Guardian: британцы моются и смотрят телевизор в McDonald's из-за роста цен
В Кемерове пособник украинских нацистов устроил диверсию на ЛЭП
У ВВС Украины могут быть неучтённые истребители, бомбардировщики, штурмовики
Кнутов: вступление Финляндие и Швеции в НАТО – вопрос решённый
Росавиация продлила ограничения полётов на юге и в центральной части России
Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за покушение на теракт
Лавров: Галкин "сжёг все мосты" в РФ, чтобы получить вознаграждение от Запада
Сдавшийся украинский нацгвардеец рассказал про издевательства офицера "Азова"*
Клишас: бойцов "Азова"* нужно судить в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников