На вооружении ВВС Украины оказалось большее количество боевой авиации, чем предполагалось ранее. Об этом сообщил военный обозреватель Андрей Прокаев.
С его слов, "неучтённые" боевые самолёты находятся на аэродромах, считавшихся заброшенными, и в защищённых ангарах. В каком состоянии самолёты — неизвестно, но вероятность их пригодности для нанесения ударов есть.
Неучтёнными оказались не только самолёты, но и аэродромы, с которых, вероятно, осуществляются взлёты боевой авиации, заявляет обозреватель. Это могут быть заброшенные военные объекты, на которых хранились истребители, бомбардировщики, штурмовики, когда основные аэродромы были уничтожены.
"Их нельзя назвать полноценными аэродромами, но лётное поле остаётся, а авиакеросин можно подогнать в заправочных машинах. Они перебазировались на эти аэродромы, что позволило избежать уничтожения самолётов", — рассказывает Прокаев.
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