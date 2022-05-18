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Автор Светлана Нерадовская

Ветеран "Альфы" о пленных "азовцах*: "Когда их взяли, они сразу начали скулить"

Силовые структуры

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров высказался по поводу сдачи в плен украинских боевиков из "Азовстали".

Ветеран "Альфы" о пленных "азовцах*: "Когда их взяли, они сразу начали скулить"

Его удивило, что киевские власти стараются перевернуть ситуацию с капитуляцией "азовцев"* так, как будто это они сами достигли такого успеха.

"Это бесполезное занятие. Что бы там ни говорили Зеленский, Арестович и другие, мы всему миру уже показали, как капитулирует этот поникший сброд, который изображал из себя полубогов, который уверял, что ни за что не сдастся, но с которого мигом слетело все показное геройство", — сказал Гончаров в беседе с EurAsia Daily.

Ветеран "Альфы" отметил, что всем с самого начала было понятно, что националисты на "Азовстали" могут или капитулировать, сложив оружие, или "сдохнуть как крысы".

Он пояснил, почему сдача в плен произошла сейчас. По словам Гончарова, при хорошем стечении обстоятельств в бункерах завода можно было бы сидеть ещё долгие месяцы, но у боевиков, во-первых, почти не осталось продуктов и боеприпасов, а во-вторых, среди них было много умирающих раненых и разлагающихся трупов, которые "действовали этим сидельцам на нервы".

"Все лозунги этих нацистов, якобы преданность каким-то идеям, клятвы "Украина или смерть" — все это на самом деле, как говорится, дешевые понты ради картинки в интернете. Делать наколки, жечь города, убивать, насиловать мирных граждан, прикрываться ими как живым щитом — вот это все, на что они способны. А когда их взяли, они сразу начали скулить, говорить, что им стыдно", — добавил Гончаров.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сергей гончаров
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