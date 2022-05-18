Эксперт Рожин: конфликт на Украине не дадут закончить США и НАТО

Вооруженный конфликт на Украине не дадут закончить США и НАТО. Этот сценарий необходимо учитывать и готовиться к длительному противостоянию с Западом, так как для них Украина — это лишь инструмент войны. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.

Аналитик заметил в интервью "Украине.ру", что противостояние России и Украины — это не арабо-израильский конфликт, а именно конфликт с НАТО и США. Поэтому все вопросы следует рассматривать с этой точки зрения.

Собеседник издания считает, что переговоры с киевским режимом не имеют смысла, поскольку он действует по американским указаниям и готов принести в жертву население Украины и саму страну. Своих целей России не достичь иначе, кроме как военным путём, заявил эксперт.

Он добавил, что каких-то критических сроков завершения спецоперации у России нет, хотя на эту тему ведётся много спекуляций. Ни сроков, ни планов завершения СВО никто не видел, заключил Рожин.

Ранее политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что киевский режим может рухнуть в считанные дни.