Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации обратить внимание на то, что Украина вовлекает детей в нацистские группировки.
В частности она рассказала, что нацбатальон "Азов"* с 2014 года обучал детей-сирот военному делу в мариупольском приюте "Пилигрим". На протяжении восьми лет азовцы* учили несовершеннолетних снайперской стрельбе.
Также в ходе спецоперации выяснилось, что украинские националисты с 2015 года привлекали юных украинцев в "Юношеский корпус" "Азова"*. Через три года было создано молодёжное крыло — "Национальные дружины", где обучались дети от 14 лет.
По словам Захаровой, на Украине действуют детские тренировочные лагеря "Азовец", "Буковинец", "Днепрянин" и другие.
Ранее она отметила, что киевский режим делал всё, чтобы и гражданские лица, и боевики оставались на металлургическом комбинате "Азовсталь".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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