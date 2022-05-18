Захарова уличила Киев в вовлечении детей в военные нацистские группировки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации обратить внимание на то, что Украина вовлекает детей в нацистские группировки.

В частности она рассказала, что нацбатальон "Азов"* с 2014 года обучал детей-сирот военному делу в мариупольском приюте "Пилигрим". На протяжении восьми лет азовцы* учили несовершеннолетних снайперской стрельбе.

Также в ходе спецоперации выяснилось, что украинские националисты с 2015 года привлекали юных украинцев в "Юношеский корпус" "Азова"*. Через три года было создано молодёжное крыло — "Национальные дружины", где обучались дети от 14 лет.

По словам Захаровой, на Украине действуют детские тренировочные лагеря "Азовец", "Буковинец", "Днепрянин" и другие.

Ранее она отметила, что киевский режим делал всё, чтобы и гражданские лица, и боевики оставались на металлургическом комбинате "Азовсталь".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.