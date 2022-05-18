Комбат "Скиф": "Через наш участок сегодня с "Азовстали" вышло 785 боевиков"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский с позывным "Скиф" продолжает рассказывать о процессе сдачи в плен "азовцев"* с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

По его словам, сегодня, 18 мая, в среду, через их участок вышли 785 человек.

"Смотрю на это дело… вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке… И всё это боеспособные, которые вчера ещё хренячились с нами… Готов нашим мужикам в ноги поклониться — их реально больше нас и было, и остается", — пишет комбат.

Ранее Ходаковский сообщал, что на территории, которую объединённые силы оставили бандеровцам, они накапливались, чтобы выйти сразу несколькими группами.

Командир батальона "Восток" также отметил, что нацисты перед выходом предусмотрительно разбивали свои телефоны, ноутбуки и планшеты.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.