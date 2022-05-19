Водитель автобуса рассказал, как вывозил пленных "азовцев"*: была мёртвая тишина

Пленные бойцы мариупольского гарнизона и неонацистского полка "Азов"* оказались смирными пассажирами, у охраны с ними проблем не было. Об этом рассказали изданию Украина.ру водители автобусов, на которых перевозили вышедших из подземелий "Азовстали" боевиков.

Один из шофёров объяснил, что у пленных был приказ сидеть молча, поставив руки на подголовники и опустив глаза вниз. При этом на вопросы они всё же отвечали, но сами первые ничего не говорили. По словам водителя, в салоне была "мёртвая тишина", и за пять-шесть часов никто не сказал ни слова.

Однако другой водитель автобуса поведением "пассажиров" остался недоволен. Он пожаловался, что в его салоне оказалась не самая опрятная публика. Пленные постоянно что-то ели из сухих пайков и оставили после себя полное ведро мусора и чёрные подголовники кресел.

В его автобусе пленные оказались и не такими послушными. Они, по словам шофёра, спорили шёпотом между собой, а один даже попытался доказать, что он на украинской земле. Однако никто не буянил, успокоили товарища свои же.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.