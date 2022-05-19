В министерстве обороны РФ сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией Российской Федерацией были уничтожены два пункта управления.
Также сообщается о поражении 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
В общей сложности в результате ударов авиации уничтожены свыше 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в частности, командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновки.
Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления.
В районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой Народной Республики ликвидированы 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
По информации Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских БПЛА, в том числе "Байрактар-ТБ2", сбито 12 ракет системы залпового огня "Смерч".
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