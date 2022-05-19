Минобороны РФ: Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами

В Министерстве обороны России пояснили, что символы спецоперации на Украине, буквы Z и V, не являются официальными.

Буквы Z и V, которые воспринимаются в обществе как символика военной спецоперации, не значатся в реестре официальных воинских символов вооружённых сил РФ. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Ступин, цитируя ответ министерства обороны России на свой запрос.

При этом в письме объясняется, что буквы Z и V узнаваемы и положительно принимаются в российской армии, а также гражданами России, ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что на Сахалине пенсионер МВД срезал ножом Z-баннер "Своих не бросаем". Пожилого экс-сотрудника милиции оперативно задержали по горячим следам.